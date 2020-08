La política: los politólogos versus los politiqueros

Quien no sabe de política no sabe de filosofía, quien no sabe de filosofía no sabe de política, la política es la ciencia y el arte de gobernar. Rige todos nuestros actos. La filosofía es amor a la sabiduría. Aristóteles sentenció: “el hombre es un animal político y si no es político es solo un animal”. Bertollt Brecht señaló:” el peor analfabeto es el analfabeto político “. Soy político, politólogo y cientista, con mucho honor, por consiguiente, soy progresista humanista y democrático, defiendo el derecho a pensar diferente, a la libertad de expresión, a pensar en voz alta. Considero que el mejor candidato a la presidencia del gobierno es Guillermo Lasso por tener una límpida hoja de servicio al país, ser un gran administrador, promoviendo fuentes de trabajo. En la anterior elección fue el ganador, pero los morenistas y los corruptos correístas le hicieron fraude. No todo lo justo es legal, ni todo lo legal es justo, busquemos una nueva justicia una nueva legislación en definitiva una nueva democracia.

Lic. Ricardo Ordóñez Jaramillo