Peticiones demenciales y sin sentido

Todo es permitido en este país: las autoridades de Guayas parece que viven en otro lado; la delincuencia hace de las suyas todos los días. Los noticieros señalan muertes violentas y selectivas, sicariatos, femicidios, etc.; y tenemos que tolerar declaraciones fuera de tono y sin asidero jurídico o legal de un dirigente indígena, responsable directo y causante de los actos de vandalismo, saqueos a entidades privadas, secuestros de civiles y militares, incendios en propiedades públicas, bomba en un canal de TV en octubre de 2019, cuando se perdieron alrededor de $ 800 millones en el gobierno de Moreno, y en junio de este año en el gobierno actual, que se dio una situación parecida en la que se perdieron alrededor de $ 1.000 millones. Y hace declaraciones, que si se patentaran, saldrían a la palestra pública Poncio Pilatos y Ripley: pretende que se reconozca una reparación integral a los ‘afectados’ que formaron parte de las protestas y paralizaciones del movimiento indígena en las movilizaciones de 18 días de junio. ¿Y los sectores afectados? ¿Y la paralización de la Sierra en su totalidad? ¿Y los carros de policías quemados y destruidos? ¿Y la quema de una agencia bancaria en Puyo? ¿Y la retención contra su voluntad de elementos civiles, policías y militares? ¿Y la subida de precios de productos de primera necesidad que venían de la Sierra a la Costa? Por eso no viene inversión extranjera al país, sube el riesgo país a cada rato y no se generan nuevas fuentes de empleo.

Roberto Flores