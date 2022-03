Sobre el penal que fallo Carlos Garcés

Carlos Garcés no debió patear ese penal. Recién tenía pocos minutos de ingresado, todavía no estaba acoplado al calor del partido, no había efectuado ningún remate, no estaba familiarizado con el balón. Cuando lo vi tratar de ubicar el cuero en el punto penal, que tenía mucho desnivel, presentí que iba a ocurrir una fatalidad. Para mí, quien debía patearlo por mérito propio era Emanuel Martínez, responsable de la clasificación a esta ronda, el jugador presente más técnico del cuadro local, que estaba jugando un gran partido y que además metió el pase perfecto para Carcelén, que obligó al meta rival a hacerle la falta. Hubiera sido un premio a su desempeño. Parece que está establecido que Garcés patee los penales, pero no está jugando de titular, por algo será.

Jorge Pantoja Vera