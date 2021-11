Tu paz interior es la base necesaria de un estilo de vida en el cual te sientas en armonía contigo mismo. Vivir el presente es un principio básico y esencial, las mejores ocasiones son aquellas que buscas. Estuve en una tertulia con personas adultas mayores; estas tocaron un tópico de vida muy valioso y se los comparto. Decían que con la edad que tenían no existía nada mejor y más valioso que su salud, y que no existía dinero alguno que la pueda sustituir. Que lo más lindo era llegar al final de su ocaso con una salud óptima y agradecido a Dios. Aunque parezca utópico en estos tiempos no hay nada mejor que conservar la paz interior y una buena salud; seríamos millonarios y nos reiríamos de las añoranzas. Nuestra mente es poderosa, veamos siempre lo positivo y jamás dejemos de agradecer a Dios por un día más de vida. La paz interior no es negociable, aprendamos a disfrutar nuestra tranquilidad en armonía y sin daños a terceros. Las mejores acciones son aquellas que disfrutamos en buena compañía.

Javier Valarezo Serrano