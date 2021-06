El país: visión ciudadana

Al observar los antecedentes petroleros del nuevo ministro nos preguntamos: ¿es que no hay nadie más en el país que no haya trabajado en esa área en el período más nefasto de nuestra historia contemporánea, que nos asegure la limpieza de algunas áreas de los combustibles, cuestionadas, por decir lo menos? ¿Podrá él duplicar la producción de petróleo -poco probable-, con los problemas con los bancos europeos que no ofrecerán préstamos al país en este rubro, con la dificultad de conseguir empresas de primer nivel para lograrlo debido a la poca confianza que da la práctica gubernamental de desconocer acuerdos previos, expulsar compañías, y que además mantenemos deudas con Perenco, de pago inmediato, y la gran deuda que se viene por el fracaso en el juicio a Chevron, que nos podrían cobrar hasta por daño moral por “la mano negra de Texaco”, y las que se vienen de Burlington y otras, que podrían sumar muchos millones de dólares, que no tenemos, y que nuestros fiscales generales y procuradores no supieron defender a tiempo y bien, y además sin arbitraje o seguridad jurídica internacional? ¿Qué empresa importante viene en estas condiciones? Ojalá señor presidente, haya escogido bien. Además, ¿están seguros de poder duplicar la producción de petróleo de 500 mil a un millón de barriles, considerando que para llegar a 500 mil nos hemos demorado casi 50 años?

Por último, hay que insistir: sin vacunación masiva no podrá despegar el país.

Dr. Ricardo Ortiz SM.