Los oscuros acuerdos políticos

Ha concluido el plazo de inscripción interna, democrática, de cada partido político, para las elecciones seccionales del 2023. Es decir, que de las 130 alianzas políticas ya se han elegido, internamente, a deportistas, periodiqueros, artistas, sableadores, demagogos, oportunistas y politiqueros; hasta a semianalfabetos podría haber, impugnables por no cumplir los requisitos de paridad, alternabilidad e inclusión del 25 % de jóvenes y 30 % de mujeres en cada lista. Además de los requisitos falta lo más importante: conocimientos sobre política, economía, cultura, ética y moral, que debe tener cada aspirante a las 9.799 dignidades en todo el país. El panorama pinta igual o peor que en años anteriores. Las listas armadas a última hora, con candidatos anexados por alianzas entre grupos que no tienen conexión política ideológica alguna, sin más antecedentes que la de ser conocidos. La ciudadanía está observando la participación de 12 candidatos para alcaldía y 13 para prefectos del Guayas. De estos, algunos estarían cuestionados; casos iguales hay en las otras provincias, que buscan aferrarse a los cargos, siendo incapaces de autoevaluarse sobre si cumplieron o no con sus mandantes. Es fundamental que los más de 13 millones de votantes hagan un profundo razonamiento, en especial los jóvenes, sobre los aspirantes, conocer sus ideologías políticas, lo que ofrecen (después no lo hacen), para así poder decidir por quién votar, por el mejor; elevar el nivel de exigencia para el pueblo ecuatoriano.

Lic. Robespierre Rivas Ronquillo