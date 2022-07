Sobre opiniones

Resulta muy gratificante leer artículos de opinión publicados en el Diario de su distinguida dirección. Son claros, verosímiles, imparciales, agradables, moderados, convincentes, no cuestionables, muy centrados en la realidad del país; con un contenido que invita a meditar, a razonar, a asumir un compromiso con nosotros mismo y con nuestros hijos y nietos para orientarlos con sin insultos, revanchismos, subterfugios. Guillermo Arosemena expresa una verdad: “nuestros valores culturales, éticos, de trabajo y otros, no son los adecuados para salir de atraso y pobreza” ¿Cómo cambiarlos? Con una educación eficiente, como, describe el maestro Abelardo García Calderón. Gaitán Villavicencio nos hace ver las “lecciones sacadas del paro”, con dos actores: el gobierno y la Conaie. Las protestas siempre traen consecuencias negativas. El gobierno debía, máximo al cuarto día, tomar la decisión que tomó después de 18 días. Aquí no estaba en juego el principio de autoridad, aquí estaba en juego la seguridad ciudadana. El principio de autoridad no se consigue por la fuerza, se consigue resolviendo los problemas sociales. Fausto Ortiz da orientaciones precisas al nuevo Ministro de Finanzas para conseguir un país que vaya por los caminos correctos y dé solución de los grandes problemas de la sociedad ecuatoriana.

Mis felicitaciones a Diario Expreso.

Ab. Rodrigo Herrera Cañar