Nuevo proyecto de Ley de Carrera Sanitaria

Con fecha 27 de julio de 2022 se aprobó en la Comisión de Derecho a la Salud y Deportes el proyecto de Ley de Carrera Sanitaria que consta de 45 artículos, 10 disposiciones generales, 6 transitorias, 2 reformatorias y 1 final. No conozco cuánto tiempo demoró la elaboración del proyecto, sin embargo estoy convencido de que es más de lo mismo. La legislación ecuatoriana se encuentra saturada de leyes, reglamentos, instructivos, acuerdos y más, que distorsionan lo original. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código del Trabajo estipulan lo que está en este proyecto, por lo que resulta intranscendente su elaboración, salvo para cesar a los trabajadores sanitarios con nombramientos definitivos al expresar que no gozan de esta ley los empleados que no hayan sido incorporados al manual de clasificación de puestos; un simple manual sería superior a las leyes. El proyecto viola el derecho a la igualdad y a la no regresión de los derechos contemplados en el art. 11.2.8 de la Constitución al dejar afuera de la carrera sanitaria a los trabajadores sanitarios del Código del Trabajo. Lo risible es que preconiza la estabilidad laboral y no estabiliza al personal de salud que se encuentra con nombramientos provisionales por muchos años y a los trabajadores con contratos ocasionales, con tantos y más años sin concursos de méritos y oposición y con sueldos precarios. La Asamblea debe reformar la décima primera transitoria de la Losep, donde discrimina a los trabajadores al poner tope hasta el 2017 para obtener el nombramiento definitivo.

Franklin Lituma Manzo