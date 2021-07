Necesitamos saber si son verdaderas las bondades de los productos

Afuera de malls y en calles de Guayaquil se comercializa el producto “Shut out virus”. Su versión original es japonesa, de acuerdo a la información encontrada en red. Sus características son: emitir gas al 0.005 Ppm, (inofensivo para la salud ) cuya función es reducir la carga de cualquier virus en la zona, creando una barrera de protección de 360° para el usuario.

El empaque del producto es similar al carnet empresarial colgado al cuello, puede ser usado en cualquier lugar por niños y mujeres embarazadas. Su cobertura expira 30 días después de abrirse y su precio es de $1.

Los vendedores lo promocionan como el escudo del capitán América para el COVID-19, pero ante los hechos de falsificación de vacunas descubiertos en Ecuador, sería recomendable que las autoridades pertinentes verifiquen si son productos originales o no; además realizar campañas informativas resaltando que su uso no reemplaza al uso de la mascarilla ni al continuo lavado de manos; y adicionalmente, que no cura ningún tipo de enfermedad y que en niños su uso necesita supervisión de adultos.

Algunas personas suelen olvidar fechas y podrían cargar al cuello algo que no sirve, y el rebrote de contagios aparecería otra vez. En parques, los niños juegan sin mascarillas porque supuestamente sus padres no encuentran mascarillas para ellos, cuando sí existen en el mercado, pero llevan colgado Shut out con riesgo de quedarse enganchados en los juegos. De ocurrir un accidente, la culpa la direccionarían al guardia del parque.

Ing. Isabel de Cordovez