Mundo rendido a China con lo de Afganistán y más

Trump planificó la retirada de Afganistán para evitar bajas en conflictos ajenos y millonarios, tras una mejora en derechos y libertades. La salida jamás significaba rendición, debía ser segura para el país, estadounidenses, aliados, etc. ¿Por qué Biden entregó el país en bandeja de oro a los talibanes que incumplieron los acuerdos de Doha? ¿Por qué su presidente A. Ghani huyó a E. Árabes y su ejército se desbandó, etc.? Un Biden pro-China con Kamala, Pelosi y congresistas que desoyeron a quienes vaticinaban lo peor con una cuasihuida de EE. UU., contraria a la protección de sus ciudadanos, equipos y “rendición a los talibanes con plazo de días (agosto 31). Salida de la base estratégica de Bagram…, abandonando $ 85 mil millones en armamento sofisticado con los Black Hawk en manos terroristas ¿y de China y Rusia que los defienden? Biden expuso a sus aliados y servicios consulares; solo las embajadas de China y Rusia permanecen abiertas. El imperialismo del PCCH se hace de un país rico y estratégico entre Oriente y Asia, con el fanatismo respirándole a Europa y asfixiando a Israel. ¿Migración que puede colar terroristas talibanes, de Al Qaeda e ISIS? Miles y cientos de estadounidenses y de otros países atrapados, 13 marines muertos, etc. ¿Y el próximo golpe de gracia será la toma de Taiwán por 72 años libre, por el control del Mar Meridional de China en su dominio económico y militar a Brunei, Camboya, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam, Japón, Corea del Norte, India y el mar Indopacífico?

Juan Carlos Cobo Rueda