Por motivo de los sicariatos y explosivos en nuestro país

Alguna vez hubo un programa de los más buscado que dio buenos frutos.En la actualidad existen sicariatos y explosivos en diferentes lugares del país, creo que se pueden evitar con buena inteligencia militar y policial. Son ellos los que están preparados para hacer ese trabajo, pero el Estado debe proporcionar los recursos (dinero) para la logísticas. El ministro del Interior en un diálogo en agosto de 2022 en la provincia Santa Elena, manifestó que estos acontecimientos son por narcotráfico y para eso todas las instituciones deben aportar los medios para enfrentarlo. Hizo un llamado para los municipios y consejo provincial; luego manifestó la creación de una secretaría de inteligencia para la provincia de Santa Elena, por existir diferentes puertos por donde sale la droga, y muerte por sicariato. En la península de Santa Elena, existen tres bases militares con sus departamentos de inteligencia y la Policía, también con su inteligencia. ¿Por qué no potencializan a la inteligencia militar y policial para prevenir estos problema? Seguramente la respuesta será: no hay presupuesto. Los asambleístas deben hacer una ley para que los dineros recuperados por productos del narcotráfico pasen a potenciar a la inteligencia militar y policial. Así, los $ 20 millones encontrados en una piscina en Manta, los $ 10 millones encontrado en Samborondón, los $ 8 millones de encontrados en la ciudadela 9 de Octubre en Guayaquil, etc. Seguramente cuando hayan pasado unos días por orden judicial serán devueltos a los famosos narcotraficantes, como pasó con el dinero encontrado en la Terminal Terrestre de Guayaquil.

Hugo Rodríguez Reyes