¿Momento apropiado para clases presenciales?

Con un ligero repunte que ha copado ciertas UCI; muchos países de Europa, Asia y África enfrentado la tercera ola o rebrote; con solo 60 % de nuestra población vacunada con 2 dosis; y solo 40 % de menores de 17 años inmunizados completamente; con un índice de contagios mayor de 8,7 %; con el grupo de primera línea -la población más sensible que está empezando a recibir la dosis de refuerzo-; con dos feriados a cuestas, que recién empiezan a manifestarse; y sin testeos ni seguimiento suficiente y apropiado: no era el momento más indicado para ordenar clases presenciales obligatorias. La fecha más conveniente era o es a partir del lunes 4 de abril de 2022. Hasta tanto: mejorar la infraestructura de escuelas y colegios públicos, que en muchos casos ha sido destruida y saqueada por su abandono, y no brinda entorno epidemiológico de seguridad para el retorno; lograr la inmunidad grupal del 85 %; terminar de inmunizar a los menores entre 5 y 17 años; aplicar el refuerzo a la segunda línea (profesores, periodistas, fuerza pública y otros); reforzar la lucha contra la pandemia, adquiriendo directamente entre gobierno y farmacéuticas, antivirales de uso oral, muy efectivos para tratar la primera fase de la enfermedad, evitando el agravamiento y la muerte.

A seguirse cuidando y por parte de las autoridades: prohibir fiestas clandestinas, más control estricto con movilidad limitada los fines de semana y muy especialmente durante los feriados de fin de año, carnaval y Semana Santa.

Dr. Francisco Plaza B.