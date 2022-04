Moksva en español significa Moscú, la capital de Rusia, y era la denominación del portamisiles de 12.500 t, buque insignia de la flota rusa del Mar Negro. Era; se hundió frente al puerto de Odessa. Existen dos versiones de su naufragio: la de los rusos: hubo un incendio que contaminó la bodega de municiones y su explosión lo hizo incontrolable. En un barco de esa categoría y que se supone posee tecnología de punta, los incendios no se producen por una colilla de cigarrillo o por dejar mal apagada una fogata. Ante un incidente de este tipo existen sistemas para combatir flagelos y una tripulación preparada para operar una nave como esa. El Ministerio de Defensa ruso indica que la tripulación fue evacuada sin sufrir bajas. ¿Un incendio que hunde un buque no lesiona ni mata ningún tripulante? ¿Qué clase de tripulación no protege la bodega de municiones en un incendio y permite que el buque zozobre? ¿Podemos deducir que la tecnología de punta del portamisiles no existe y/o que la tripulación no estaba preparada, o ambas cosas a la vez? La otra versión es del Ministerio de Defensa de Ucrania: informa que su Guardia Nacional lanzó dos misiles antibuque Neptuno, de fabricación ucraniana, en una operación nocturna y logró hundir la nave. El Moscú significó para el erario ruso $ 750 millones por su construcción y modernización, y por repotenciación $ 350 millones más. Esos $ 1.200 millones están bajo el Mar Negro. ¿Negligencia o azares de la guerra?

Hugo Cortez Haddad