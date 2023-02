¡Qué estoy mirando!

Los candidatos por captar un voto hacen lo que sea... Sus payasadas me ayudan a reflexionar, su comportamiento me dice que no debo votar por ellos. No hay un debate de propuestas, solo hay una competencia de lo absurdo. Va a ganar el más gracioso, hemos perdido la cordura. ¡Qué vergüenza! Me da tristeza observar la clase de políticos que tenemos. No sé adónde se fue la seriedad, todo vale por ganar. Entre ellos se salpican el lodo, hay un espectáculo caricaturesco, y el pueblo se deja embaucar. Estamos perdidos en la contienda. Recibimos lo que merecemos.

¡Qué responsabilidad! Necesito votar con sabiduría, no permitiré que me manipulen. No votaré por el color de una bandera. No votaré por la sonrisa de una fotografía. No votaré por quien me digan.

Voy a votar por el proyecto. Voy a votar por la moral del candidato. Voy a votar haciendo lo correcto.

¿Cuál es el perfil adecuado de un candidato? ¿Quiénes están aptos para gobernar? ¿Por qué votan con inconsciencia?

Que Dios me guíe para votar bien, así mi escogimiento será de beneficio para todos.

Agustín Romero