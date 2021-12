La mendicidad está siendo fomentada

Las personas que están en la calle, que viven en la calle, no es que quieran vivir así, sino que el sistema de protección es insuficiente, por lo que podemos expresar que es un proceso de acumulación de vivencias traumáticas que hacen perder su estabilidad emocional, sus habilidades sociales y recursos económicos. Esta clase de gente necesita apoyo: emocional, empático, de alegría, de acompañamiento. Ellos solo tienen relaciones con los iguales. Es indispensable no fomentar este estado social; ayuden, sí, pero no fomenten. Organizaciones de ayudas acuden diariamente hasta los lugares en que se echan a dormir para darles un plato de comida, café con pan, etc. ¿Será esta la ayuda necesaria? Así no pueden rehabilitarse. Lo que se consigue es que aparezcan cada día más y las calles se conviertan en urinario público, manchadas y pestilentes. El 12% de ellos tienen perturbación mental, el resto es rescatable. El Municipio es el organismo encargado de resguardar a estas personas, de entregar soluciones perennes rescatando el ornato de la ciudad. Los recursos de los voluntarios y del municipio solo se enfocan en las emergencias y en abastecer de alimento por las noches. Sería pertinente que los lleven a algún lugar donde tengan atención de acompañamiento para que las principales calles no se conviertan en un completo asco.

Ab. Franklin Lituma Manzo