Sobre medicinas

Para evitar la corrupción que se ha dado a través de los tiempos con la compra de medicinas, su distribución y entrega a pacientes en los hospitales y dispensarios del MSP, se pretende iniciar un programa de externalización de medicinas, para que ciertas farmacias despachen las recetas emitidas por los médicos de estas casas de salud, buscando un procedimiento más idóneo que no permita actos dolosos. El programa, como está concebido, no aliviará la problemática: los mismos dueños de farmacias no saben qué tipo de medicinas van a comercializar, cómo les va a pagar el Gobierno, cómo se entregarán los medicamentos a los pacientes, etc. Se habla de que solo ciertas cadenas farmacéuticas van a ser beneficiadas -un monopolio-. Sucederá lo que se dio con hospitales y clínicas que tenían convenio con el IESS: inflaban gastos y tratamientos para cobrar cifras millonarias. ¿Quién va a controlar la calidad de medicina que se entregue? Vendrán convenios con los médicos de hospitales y dispensarios para que receten medicamentos en grandes cantidades de cierta farmacia, la cual entregará un porcentaje al médico tratante. El vicepresidente es médico; él visitó hospitales públicos y dijo que iba a dar un diagnóstico para superar los problemas, pero no se sabe nada. ¿Qué mejor que formar una comisión de alto nivel encabezada por él para que compre directamente las medicinas a distribuidores nacionales y extranjeros, sin intermediarios. Tendría que reformarse la forma de entrega de medicinas, liquidar a los funcionarios actuales, nombrar otros profesionales idóneos y crear una comisión perenne de control del inventario.

Ab. Rodrigo Herrera Cañar