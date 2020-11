Todos con la mascarilla bien puesta

Estuve en tres lugares del centro. En todos existían carteles indicando la exigencia de uso de mascarilla, pero ninguno de los empleados las utilizaban cubriendo nariz y boca. Los carteles son “amagues”; en muchos locales ya no toman la temperatura ni aplican alcohol. Algunos carteles indican que no ingresarán personas sin mascarillas pero son atendidas porque representan ventas. Ante el incremento de casos de COVID-19 es necesario que las autoridades realicen campañas informativas sobre uso correcto de la mascarilla, es decir, cubriendo nariz y boca; concientizar acerca de que si los elásticos de la mascarilla ya no sirven, dicho ítem ya no funciona, porque de nada sirve portar una mascarilla que se mueva como columpio y solo cubra la barbilla; y hacer extensiva la multa por no usar mascarilla a quienes la lleven en forma indebida. La viveza criolla es muy grande y la desobediencia ciudadana raya en extremos jamás pensados: “exigen que se lleve mascarilla, pero la ley no habla de llevarla bien”.

Ec. Marysol del Castillo