El manejo adecuado de emociones

Hoy por hoy, la acción de dar gracias se da cuando se recibe un bien material o su equivalente, pero no se la escucha cuando el beneficio corresponde a cosas inmateriales, que son de gran importancia. Diario Expreso del 22-sep-2021 publicó la noticia de la muerte de un cajero de una gasolinera ocurrida en Alemania y motivada por la solicitud formulada al cliente de ponerse mascarilla.

La pandemia no ha terminado y prueba de ello son las nuevas variantes que han salido; gracias a Dios, en Ecuador se realizó un programa de vacunación que ha alcanzado gran número de personas, mientras en otros lugares aún están en batalla para lograrlo. La inoculación no significa que las personas vacunadas no se contagien, por lo que bajar la guardia y efectuar acciones de irresponsabilidad es jugar a la ruleta rusa.

Muchos reniegan de no poseer tal o cual cosa y/o efectúan acciones humillantes a otros, amparados en la excusa barata de “yo trabajo”. Pero ante ejemplos de hechos semejantes, el regocijo de sentir que nuestro nivel de comprensión y manejo de emociones es adecuado, automáticamente se transforma en corriente millonaria de paz interna, que nos permite vivir en sociedad sin mancharnos las manos por algo que va en beneficio propio, ni tampoco perjudicar o lastimar a terceros.

Ec. Marysol del Castillo