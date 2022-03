Maltrato o muerte animal desde el punto de vista criminológico

Soy animalista de corazón y obra, y pertenezco a grupos de acceso público en FB sobre mascotas. Es muy lamentable ver videos, fotos, etc. de animales abandonados, quienes sobre sus espaldas llevan amenazas en firme de muerte por envenenamiento expreso a través de suministrarle carne con vidrio molido o con veneno, o también de echarles agua hervida para que se quiten de la vereda porque están "feos", sin entender que dicha condición de desatención se deriva del abandono propiciado por sus irresponsables dueños. El art. 250.1 del COIP establece claramente las sanciones sobre maltrato y muerte de animales domésticos, texto legal que necesita ser sociabilizado en extremo a fin de crear consciencia en nuestra sociedad y sobre todo contribuir para que el maltrato y muerte animal no sean vistos como algo sin importancia. "Ignorantia juris non excusat o ignorantia legis neminem excusat", aforismo latino que indica que el desconocimiento de la ley no sirve de excusa para no ser sancionados. No dejemos que este aforismo sea la bandera de batalla para que maltratadores y psicópatas de animales no sean sancionados como dispone la ley y sigan haciendo de las suyas donde quieran y a quien quieran. No más impunidad, ellos no tienen la culpa del destino que les impusieron.

Ec. Marysol del Castillo