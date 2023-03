La lógica de los tontos

Es realmente sorprendente el escuchar sostener que si se perdió la consulta convocada por el presidente, este debe renunciar. Se observa una carencia total de razonamiento en este pedido, y, pensar que lo realizan dirigentes políticos y hasta expresidentes. O no entienden la democracia, o la entienden de manera muy torcida.

Independientemente de simpatizar o no con una causa, cuando el razonamiento es sano, el resultado de un plebiscito, o de una consulta, solamente podría obligar a la renuncia de un presidente cuando la pregunta es si el votante quiere que se vaya el presidente y el resultado es positivo en esta dirección. ¿Podrán entender esto el Sr. Iza, el Sr. Correa, la asambleísta Pazmiño? Tengo serias dudas.

Lo grave de toda esta situación es que los mencionados son actores políticos en nuestro país. ¡Pobre país!

Pero no queda allí el problema, vemos los ‘razonamientos’ de jueces que se parapetan tras “el estricto derecho” para evitar pronunciamientos, llevando, de manera muy lamentable para un juez, a tomar una decisión; no puede recurrir a su juicio (que es el papel de juez), si no que solamente se trata de si los papeles no están completos; entonces liberan a asesinos, delincuentes, narcotraficantes.

Para hacer esto no se necesita un juez, que debería estar allí para que pondere todo el panorama y no se limite únicamente a constatar la existencia de papeles. Para eso se necesita solo una computadora que haga el trabajo.

La madurez política y personal es la única salida que nos queda para que no prime una lógica de tontos, como estos pedidos de renuncia.

José M. Jalil Haas