La lógica del señor Ronny Aleaga

Lo menos que se espera de los asambleístas es que sus pensamientos y pronunciamientos se ajusten a una lógica mínima. Después de todo, van a la Asamblea para elaborar leyes, fiscalizar; ambas, sin lógica, no pueden funcionar. Escuché con estupor una entrevista en un canal de televisión, donde el asambleísta Aleaga sostuvo (palabras más, palabras menos): “Que el presidente Lasso y su ministra de Gobierno han planteado la posibilidad de hacer una consulta popular en caso de que sus planteamientos no sean aprobados por la Asamblea”. El Sr. Aleaga plantea que, en lugar de realizar una consulta popular, que le cuesta dinero al pueblo, se vayan a la muerte cruzada. Aquí me salta a la vista que el Sr. Aleaga no se guía por un pensamiento lógico: ¿cree este asambleísta que la muerte cruzada no implica elecciones, y que lo más seguro es que su costo sea mucho más alto que el de una consulta popular? Si así funciona la lógica de algunos asambleístas (no creo que la de todos), nos queda claro por qué razón la Asamblea tiene los índices que tiene. ¿Comparte UNES este criterio? Según lo dicho por el Sr. Aleaga parecería que sí. Esto es peligroso, pues más se vislumbra un deseo de volver a medir fuerzas con Guillermo Lasso en lugar de pensar qué es lo que más le conviene al país. Algo impensable para políticos serios.

Ing. José M. Jalil Haas