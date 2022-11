Leyes de santidad y justicia

Dice la Biblia en Levítico 19:13: “No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana”. Señor ministro de Relaciones Laborales del Gobierno del encuentro, se solicita encarecidamente que los empresarios y/o dueños de negocios entreguen a sus colaboradores en general, sus roles de pago (recibo-constancia). Se está haciendo mala costumbre no dar información exacta de lo que debe recibir quincenal o mensualmente un trabajador; el desglose de horas extras, no se están respetando las 8 horas diarias, 40 horas a la semana, días libres, vacaciones, décimos, utilidades, etc.; esta desinformación de los obreros no está bien.

Tanto los empleados públicos como privados tienen el derecho de conocer con exactitud cuánto dinero deben recibir, los descuentos, multas, entre otros, entonces así cada empleado puede realizar su presupuesto familiar.

Estamos a pocos días del pago del décimo navideño. Señor ministro, haga una revisión integral de empresas y negocios para que sus responsables cancelen lo justo y puntual a dada trabajador ecuatoriano.

Mayra Camposano Costa