¿Estás leyendo esto, Santa?

Tras un descanso de 50 años he decidido enviar mi lista de regalos de Navidad a Santa nuevamente. ¿Por qué? Bueno, porque escucha a la gente buena y trata de conseguirles lo que quieren o necesitan. He perdido la fe en los líderes políticos en tantos países y todavía hay un número de personas que ignoran los consejos médicos que reciben, así que tuve que mirar un poco más. Probé hacer Zoom con Santa, pero hay una lista bastante larga de solicitudes de reunión individuales. Intenté enviarle un correo electrónico, pero mi Gmail no funcionaba. La llamada telefónica parece un poco anticuada ahora y estoy seguro de que Santa se ha modernizado. Espero que Papá Noel o uno de los elfos lean la sección Cartas de lectores.

Todo lo que quiero son las cosas estándar. La paz mundial. Una vacuna para la COVID que todos puedan recibir. Poder visitar a familiares y amigos en cualquier momento y de forma segura. A nivel personal, que mi equipo de fútbol gane este año y, sobre todo, que no sea derrotado por un gol tardío minutos antes del final del partido. ¡Gracias Santa!

Dennis Fitzgerald