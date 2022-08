Un Lasso, que ni ata, ni desata, se hizo nudo

Duele decirlo pero es la realidad, ante la grave crisis política, porque la Asamblea y la Conaie y muchos más ya hacen lo que les da la gana; crisis económica por la carestía de la vida y no hacen nada las autoridades gubernamentales; crisis social, por el desempleo que deriva en delincuencia; y crisis mental y de temor. Lamentablemente el Estado no hace nada, ya no podemos estar seguros ni en nuestros hogares. Un ser humano con hambre y desempleo fácilmente puede hacer cosas incorrectas y ganar ese dinero que tanto necesita para llevar el pan a su mesa. Si se generara empleo la delincuencia bajaría considerablemente, pero en 15 meses no se hizo ni se hará. Lasso alardeaba tanto de la corrupción, que la iba a terminar en su mandato y ya se escucha que un íntimo de su círculo y un asambleísta suyo vendían puestos en aduana, etc. Y cómo no hablar del hombre del maletín. Hasta el momento guarda silencio. Gente pobre, clase media y pelucones no hablan bien de su mandato. Los ecuatorianos queremos resultados inmediatos y reales. Si el puesto le quedó grande, dé un paso al costado y que venga otro, porque si no la situación irá para peor; no vaya a ser que se dé un estallido social y lo saquen, sea el pueblo o ese circo llamado Asamblea, que hace poco lo tuvo listo para la foto. Lasso se hizo nudo y ahora no sabe cómo desenredarse; sin ánimo de ofender, pero es el sentir de la gran mayoría de ecuatorianos.

Lenin Israel Bastidas Morán