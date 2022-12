La justicia es solamente para los pobres

Los que vivimos en Ecuador vemos eso todos los días en jueces y fiscales que reciben sus sueldos, que los paga el pueblo. También falta de decisión del Gobierno y de los jueces superiores, que se burlan de las leyes y de la nación. Un juez corrupto comprobado no es sancionado, cuando debe ser cancelado y enviado a la cárcel, donde debe estar con sus colegas delincuentes.

Al exvicepresidente de la República, que tiene varias condenas y que no ha pagado un solo centavo de su violación a la ley, un juez de provincia le da la libertad y no pide el recibo de que ha pagado la multa o el dinero que se llevó; le da la libertad de inmediato. ¿Dónde está el procurador, los directivos de la cárcel que son los que ordenan la libertad? Suena a convenio, es el decir de la ciudadanía.

Cuando cae en la cárcel alguien que no ha pagado la alimentación a sus hijos, o un chofer que ha cometido cualquier falta, o un ciudadano que estuvo en una pelea, para darle la libertad revisan si ha pagado la multa; si no ha pagado no le dan la libertad. Es decir la justicia es para los que caminamos. Señor presidente, solicite a los jueces superiores que sancionen fuertemente y vayan a la cárcel estos malos funcionarios; no está metiendo la mano a la justicia, está velando que se haga justicia no solo a los de poncho, sino también a los de corbata.

Gualberto Arias Bonilla