Juicio político al presidente de la República

El momento que atraviesa la sociedad civil de nuestra patria es culpa de nosotros mismos, que no sabemos elegir a nuestros representantes a nivel cantonal, provincial y nacional. Existen glosas para alcaldes, concejales, asambleístas, quienes siguen como si no hubiese pasado nada.

En un puesto de elección popular, en lugar de servir al pueblo, ellos se han servido. Conociendo su pasado los volvemos a elegir y a ello se debe lo que estamos viviendo; ni en nuestro hogar estamos seguros.

Hay una decena de asambleístas que tienen que pagarle al Estado y no lo han realizado; ahora son acusadores de otros que se han llevado el dinero del Estado. Es decir, un ladrón juzga a otro ladrón.

EL PSC es un resentido por cuanto una vez que hubo tomado el poder el presidente Lasso rompió palitos y por ende no consiguieron lo que ellos esperaban: gobernar al país y tener como títere al Sr. Lasso.

El partido RC está en el gobierno un 50 %, en puestos de primer y segundo nivel.

El Gobierno no ha recuperado un solo centavo de lo que se han robado los funcionarios RC que ahora están libres. Eso no les satisface, quieren que vuelva el superhéroe Correa, que le den la libertad, venga al país y pase por la alfombra roja, como ‘salvador de la patria’, después de habernos dejado lo que estamos pasando, que los ciudadanos no podemos vivir en paz.

Gualberto Arias Bonilla