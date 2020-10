No jueguen a la ruleta rusa

El sábado fui a dos sitios: El primero, el Mercado Central, lugar limpio, da gusto observar las medidas de bioseguridad implementadas en las mesas del área del comedor. Vi a seis madres de familia hacer sus compras, todas con sus mascarillas.

Después fui al mall, donde escuché insultos que una madre propinaba al colaborador de dicho lugar por impedir su ingreso al no tener mascarilla. Vi a parejas llevando mascarillas, pero sus hijos no. A una de ellas le sugerí adquirir protección para niños y me respondió: “A ellos, si les da COVID, no se mueren”. La falta de análisis impide reconocer que estando el menor desprotegido, igual ingresa al hogar y ahí se contagian todos.

Marysol del Castillo