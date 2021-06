¿Juegos Bolivarianos en medio de una pandemia?

Si la alcaldesa Viteri quiere que la recuerden por lo que hizo durante su administración, no debería aceptar las pretensiones de asesores que intentan llevarla al despeñadero. Guayas atraviesa serios problemas económicos como para pensar en ser sede de Juegos Bolivarianos. Su rol está en agilizar al máximo el control de esta pandemia que sigue matando gente inocente. Usted tiene una vena de sensibilidad para ver las cosas más allá de lo normal. Sin embargo, aún no encuentro el motivo que estaría llevándola a querer montar un espectáculo deportivo en medio de un problema sanitario mundial. Espero que recapacite pronto y tome el ejemplo de los médicos de Tokio, quienes ya pidieron al COI el aplazamiento indefinido de los Juegos Olímpicos. Si es una apasionada de los deportes, espere hasta que haya pasado la borrasca sanitaria. No olvide que usted ya tiene demasiados reclamos del pueblo por haber pintado algunas paredes con sobreprecios. Conduélase mejor por la depredación de cerros y manglares, y meta presos a los culpables que cortaron indiscriminadamente los árboles donde dormían aves en extinción. La invito a visitar los mercados y comprrobar “in situ” dónde venden carnes de animales enfermos. Sus inspectores pipones se hacen de la vista gorda con los sobreprecios de los víveres. Siga adecentando parques y bachee calles. Apiádese de las madres que duermen con sus niños en las calles. Construya un lugar para jóvenes que deambulan drogados por la ciudad.

Emilio Ruiz Ortiz