La economía cubana se ha arruinado por la mala gestión, la inflación y la desaceleración del turismo debido a la pandemia de COVID-19. El gobierno ya no puede atraer inversiones externas. Y casi todos los sectores económicos han experimentado pérdidas en los últimos años. Las cosas se han puesto tan mal que, aunque Cuba históricamente ha sido el líder mundial en la producción de azúcar, ahora debe importar azúcar solo para satisfacer la demanda interna. Incluso el tan cacareado sistema de salud de Cuba se ha visto afectado. La inutilidad del sistema quedó expuesta durante la pandemia, que produjo una de las tasas de muertes per cápita más altas del mundo. La pandemia, en palabras de The Economist , “ha dañado la reputación de la atención médica cubana”, dejando “el otrora famoso sistema de salud del país... hecho jirones”. Quizás la evidencia más llamativa de la debilidad del régimen se ve en el número récord de personas que huyen de la isla. En el año fiscal hasta finales de agosto, unos 200.000 inmigrantes cubanos fueron detenidos por funcionarios estadounidenses después de cruzar la frontera sur de los EE. UU., un aumento de más del 400 por ciento desde 2021. Eso significa que casi el 2 por ciento de toda la población de Cuba ha huido en el último año.

Óscar Biscet