Todo lo que inicia mal, termina mal

Por ser un banquero prestigioso y por su campaña por captar el poder en 15 años, para lo cual fundó su partido CREO, se pensaba que ya tenía planificado su cuerpo de trabajo, es decir los ministerios y otros puestos de importancia para el buen servicio a la comunidad. Resultó lo contrario; se olvidó de sus partidarios y los relegó. En su comienzo al único que nombró ministro de su partido fue al de Gobierno; el resto fue reciclando de otros partidos, principalmente del correísmo, que expone que es su enemigo. La ministra de Educación es correísta y todos sus subalternos son de este partido. Por ello la educación está bajo tierra; así lo han denunciado varias personalidades y no actúa separándolos. Un exdirector distrital fue denunciado por la UNE de Milagro en la Fiscalía por inmoralidades, y como premio la ministra lo nombró asesor. El ministro de Salud ha comprobado que en los hospitales no hay medicinas, ni médicos especialistas ; no existen insumos. En nuestra ciudad a los jubilados, que tenemos bajos ingresos, nos derivan a Babahoyo, Cuenca, Guayaquil, etc. y esto nos perjudica. Señor presidente, está en sus manos revivir su partido, el que lo llevó al poder; reúnase con los dirigentes provinciales y cantonales, y encontrará cómo está el pueblo ecuatoriano. Salve la salud y la educación, más que todo de la niñez y juventud. ¿Qué sacamos con que se invierta en arreglar los edificios si el fondo está podrido? También le sugiero que se reúna con los maestros; le dirán cómo se está formando esta nueva era.

Gualberto Arias Bonilla