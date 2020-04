Ineptitud manifiesta en el IESS

Paúl Granda, el protegido por el señor presidente y de Correa, por supuesto, aunque ustedes no lo crean dice que su gestión se ve impedida de ser un éxito porque no tenemos modelo de gestión de salud ni un mecanismo de adquisición de medicamentos adecuado.

Tampoco funciona como corresponde el call center y no hubo contrato ejecutado en el negociado de las mascarillas, que no está tipificado en el COIP como delito.

No tenemos reglamento a la Ley del IESS y por eso no honramos en forma integral las deudas a los prestadores de salud, no pagaremos a los ferroviarios que ganaron un recurso de amparo constitucional No.- 0214.RA. 2008, porque el examen de la Contraloría no es vinculante para el IESS. Pero lo más importante es que tenemos el respaldo irrestricto del señor presidente de la República “y con eso me basta y me sobra para enfrentar a los detractores que piden mi salida” y dice que le tendrán que aguantar hasta las elecciones de 2021, porque no renunciará.

En países un poco más civilizados que el nuestro y en administraciones del Seguro Social en las que se respetaba la ley, este funcionario estaría investigado por enriquecimiento ilícito y juzgado por inepto, pero como la investigación de la Fiscalía es para otros funcionarios de menor nivel y no tenemos liderazgo en el país, el IESS es tierra de nadie.

Dr. Manuel Posso Zumárraga