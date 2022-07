El 95 % de la humanidad tiene problemas serios o necesidad de dinero; causa estrés o angustia no tenerlo. Vivimos en torno al dinero. Pensamos que si estudiamos más o nos esforzamos más horas laborando tendremos más o nos haremos ricos. Algunos millonarios no tienen estudios pero son autodidactas, entonces no se trata de cantidad de horas trabajadas sino de la calidad de nuestros pensamientos, que nos permitan que el dinero trabaje para nosotros y no ser súbditos de él. Si compro un carro para ir y venir del trabajo pasa el vehículo hasta 8 horas en la calle parqueado sin producir un centavo, y el dueño del carro pasa angustiado sin saber cómo pagar la siguiente cuota del préstamo. Además debe escoger entre comer, pagar la mensualidad del colegio del hijo o la cuota del vehículo. Está sumergido y abrumado por la deuda y eso no le permite pensar diferente. Lo importante en la educación financiera es tranquilizar el exceso de pensamientos turbulentos.

Aprenda a visualizar la llegada de la abundancia como forma natural de vida y tome acción: rente el vehículo las 8 horas que usted no lo usa, buscando una persona responsable. Si tiene una destreza para las matemáticas rentabilice sus neuronas dando clases de nivelación a estudiantes en horarios que no interfieran con su trabajo. Busque una segunda fuente de ingreso honesta; su trabajo principal no será eterno, por mejor empleado que sea y deje de lamentarse. La actitud positiva debe prevalecer siempre.

Lic. Gunnar Lundh Iturralde