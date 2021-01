Con todo respeto, como no puede ser de otra manera, opino que el Ec. Jorge Tigrero Quimí está totalmente equivocado porque manifiesta que por esta vez “no sea obligatorio votar”. Eso legalmente está en contra de la Constitución y la ley. Pero vamos a la parte de fondo del asunto, si no hay votación mayoritaria, el próximo presidente pierde totalmente legitimidad. ¿Quién le va hacer caso a un presidente que no tiene respaldo del soberano? Vivimos en la más grande encrucijada que yo recuerde por un desgobierno que ya dura 14 años. Los ecuatorianos no queremos más de los mismos. Yo considero que es imperioso acudir a votar y hacerlo bien. Ya hemos visto los debates entre los candidatos -que realmente no han sido debates-. Son pésimos y algunos hasta graciosos, con las excepciones que da la regla. Lo que hay que hacer es alargar dos horas más el tiempo del sufragio, esto es desde las 07h00 hasta las 19h00. He hecho este artículo sin ánimo de confrontar a nadie, sino de aclarar las cosas.

Ab. Álvaro Luque Benítez