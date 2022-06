Imperiosa necesidad de reformar el inapropiado y deficiente COIP

La complicada situación moral que atraviesa el país, la multiplicación de la delincuencia común y el crimen organizado, la falta de interés de ciertas autoridades en la resolución de los delitos conflictivos, la galopante pobreza, la ineficiente investigación de hechos criminales y de corrupción, los altos índices de impunidad o no castigo a los deleznables actos de corrupción que han cometido al erario público y otras cuestiones relacionadas directa o indirectamente con ello, inducen a pensar en la puesta en vigencia de un nuevo instrumento jurídico que castigue con el rigor indispensable y merecido a los autores, cómplices o encubridores de los relevantes hechos inmorales que perjudican a la sociedad. Es hora de romper la coraza de falta de castigo a corruptos y corruptores responsables de la crisis económica y moral, sin importar su categoría de orden político, ideológico e indigerible cuestión por el dinero mal habido. Es momento de tomar acciones, disminuir y erradicar los males que tienen postrada a la patria. Es tarea de la Asamblea hacer verdaderas reformas penales y no figuras de ilusión que solo han servido para que se enriquezca un grupo de políticos y de los que se han escudado en las ominosas formas de castigo y manifiesta corrupción, en detrimento del pueblo. Si no se hacen las reformas necesarias al COIP, seguiremos lamentando las consecuencias, poniendo en libertad a delincuentes comunes y de cuello blanco, que sin ningún pudor atracan al erario nacional.

Ec. Mario Vargas Ochoa