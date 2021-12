El IESS... me deja morir

Por ser asegurado, el IESS es responsable de mi salud, pero al no darme medicinas está dejando que las enfermedades se apoderen de mí y, por ende, mi muerte se acelera; estoy en completo desamparo. He asistido en las tres últimas semanas a tres consultas planificadas: Psiquiatría (ansiedad), Urología (control de cáncer de próstata) y Medicina Interna, por diabetes; todos los profesionales muy gentiles y atentos, pero el infaltable pero: ninguno me extendió receta, me indicaron que no había ningún medicamento en botica; así de sencillo. El tratamiento por ansiedad es fruto de la pandemia. Si calculamos 20 pacientes por día que cada médico atiende, tenemos 300 enfermos que no reciben medicina (en los tres profesionales), pero si calculamos por todos los especialistas, el cálculo es de progresión geométrica: miles de afiliados no reciben medicina y son condenados a sufrir estragos, agravamiento de enfermedades y a asistir a su muerte acelerada. Esta situación nefasta es producto de la corrupción e ineptitud de quienes dirigen la institución. El IESS debe tener permanente reserva de medicina, no depender de nadie para adquirirlas; es autónomo, tiene sus propios recursos. El defensor del Pueblo debe tomar acciones y defender a los dolientes ciudadanos. Ya no tengo medicinas… no sé si podré escribir la próxima semana... el IESS me está matando.

Daniel Uyaguari Zh