Por un idioma sin ‘idioma’

Como principal de la Academia de las Ciencias del Ecuador quiero destacar una grandiosa reflexión de la autoría de Roberto Santamaria Betancourt, miembro del Grupo de la Ortografía Española que señala lo siguiente: “Se ha extendido una manía entre parlantes ladinos de acuñarle el femenino a quien nunca lo tendría, si no tiene ‘dío’ el día, y el trigo no tiene ‘triga’, ni existen las ‘gobernantas’, tampoco las ‘estudiantas’, ni ‘hormigo’ entre las hormigas. Aunque lo intenten, comprar con millones y ‘millonas’ un trono no tiene ‘trona’ ni ‘jaguara’ has de llamar a la hembra del jaguar, y aunque el loro tenga Lora, y tenga una flor la flora mi lógica no se aplaca: no tienen ‘vacos’ las vacas ni los toros tienen ‘toras’.

Aunque las libras existan con los libros no emparejan, y tampoco se cotejan suelos, que de suelas distan, por mucho o ‘mucha’ que insistan mi mano no tiene ‘mana’,

No tiene ‘rano’ la rana y foco no va con foca, ni utilizando por boca al masculino de Ana”.

Lic. Ricardo Ordóñez Jaramillo