Los ecuatorianos debemos actuar con gran responsabilidad, en la contienda electoral que se avecina. No se debe votar por simpatía ni por compromiso con nadie que no sea la patria. Es “la hora de la verdad”. Ecuador está esperando un “salvador“ que lo saque del ‘articulo mortis’ en que se encuentra. Apostemos por el candidato o candidata que ame a Dios y al prójimo como a sí mismo, respetando su dignidad. Que tenga salud física y emocional, y estabilidad financiera. Con preparación intelectual a toda prueba y vasta experiencia en su rama, además de haber trabajado con honestidad y sacrificio; ser dueño o dueña de una hoja de vida brillante, sin mancha alguna. No poseer juicios pendientes, ni historial delictivo, pagar los impuestos y saber administrar su vida y de quienes lo rodean en el ámbito laboral. Tener mucha sabiduría y humildad, y principios éticos, morales, cívicos bien cimentados y comprobados a cabalidad. Hablar más de un idioma, tener el perfil de un estadista y mucho amor por la democracia. Ser un caballero o dama a carta cabal. Tener mucho tiempo libre para dedicarle al país. Quien reúna todos estos requisitos no va a lucrar de su nuevo cargo porque su honorabilidad no se lo permite; por el contrario, pondrá en su gabinete a personas con similares características, las cuales trabajarán hombro a hombro para sacar adelante al país. ¡No a los improvisados ni avivatos de siempre!

Myrna Jurado de Cobo