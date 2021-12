¡Hola Santa!

Escribo con una pequeña lista de regalos, no para mí, sino para el mundo. Nadie más, en especial nuestros políticos, parece capaz de organizarlos: que las personas tengan acceso a vacunas COVD-19 seguras y gratuitas, y la sabiduría para tomarlas. Que la gente, no solo una niña, trabaje para detener el cambio climático ahora, no dentro de 30 años. Que las personas acepten y aprecien que todas las personas vienen de diferentes maneras. Que las personas puedan obtener lo que necesitan en lugar de lo que quieren. Ok, tal vez un poquito de chocolate para mí. Ese debería ser un buen comienzo y volveré con más de la lista el próximo año; y sí, he sido un buen chico. Dennis (62 años)

