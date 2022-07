Hay que tener conocimientos bancarios

Para acceder a un crédito bancario, la entidad financiera solicita requisitos y documentos, uno de ellos, dirección domiciliaria y del establecimiento comercial del deudor y garante, sean personas naturales o jurídicas. El periodismo investigativo de este diario ha logrado sacar un listado de personas naturales y jurídicas que no han cancelado préstamos en CFN y cuyas garantías no cubren el valor del crédito otorgado; otros ni siquiera presentaron garantías reales, tangibles y de fácil conversión. Por el tiempo transcurrido, su valor real se ha depreciado. La garantía debe ser superior al valor del préstamo entregado. CFN debe tener un departamento legal que revise toda la documentación presentada por el cliente y la suficiencia legal de los firmantes del pagaré para obligar a la compañía cuando se trata de una persona jurídica. El departamento de informes de crédito debió revisar todos los documentos y si hubiese excepciones en su presentación, con seguimiento regularizar la documentación. Se deduce que los principales funcionarios y representantes legales, gerentes y oficiales de crédito no tenían conocimientos bancarios para administrar una entidad financiera de ese nivel y fueron elegidos a dedo entre 2010 y 2018, en los dos gobiernos más corruptos que por 14 años tuvo este país. ¿Qué hicieron los auditores internos y externos? Allí están las consecuencias y desenlace de otro de tantos casos de corrupción.

Roberto Flores