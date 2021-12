¡Por fin habemus Metro!

¡Albricias! El alcalde de Quito, con motivo de los 487 años de fundación de la capital, ha dicho solemnemente y sin que a nadie le quede la menor duda que el Metro entrará en funcionamiento el último trimestre de 2022, es decir puede ser octubre, noviembre o diciembre, que se conmemorarán 488 años de la instauración. Por los ofrecimientos pasados y no cumplidos, con sujeción a la realidad y por cualquier evento imprevisto que se presente el servicio puede comenzar en el primer trimestre de 2023 (enero, febrero o marzo); sin embargo, como las dificultades no se las puede prever el arranque posiblemente sea en abril. No obstante, por cualquier fuerza mayor o caso fortuito no se descarta mayo, junio, julio o agosto. Pero como los eventos totalmente imprevistos y no queridos no faltan, la inauguración podría quedar para el último cuatrimestre de 2023 (septiembre, octubre, noviembre o diciembre), en los 489 años de fundación. Sin embargo, para abreviar plazos y fechas, y superados todos los inconvenientes técnicos, humanos y financieros, la operación inmediata, indiscutible e inaplazable del Metro bien podría fijarse para diciembre de 2034 (siempre que los fierros no estén enmohecidos e inservibles), en que se evocarán los 500 años de la Carita de Dios. Salvo error u omisión.

Dr. Guillermo Pérez de Castro