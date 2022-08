Gustavo Petro y la espada de Bolívar

Entiendo que el nuevo presidente no solo se refirió al atuendo bolivariano sino a la doctrina libertaria del emancipador de Colombia y América. Ojalá cumpla con el decálogo pronunciado durante su posesión. Bolívar fue libertador político y abogó por la unidad nacional de América; y Petro habló de la unidad de Colombia, separada por regionalismos, guerrillas, y grupos de pocos empresarios que han dominado el país sin pagar impuestos. Bolívar luchó contra dominaciones externas y Petro habló de separaciones internas que han perjudicado al pueblo con la corruptela y hará que los saqueadores del presupuesto devuelvan los dineros robados. Bolívar luchó contra España y contra Napoleón, que impuso como rey a su hermano. Derrotó a los realistas en la batalla de Boyacá (Colombia) el 7 de agosto de 1819 y en la de Carabobo fue elegido presidente de la Gran Colombia, entonces constituida por Venezuela y Nueva Granada. Ojalá Petro cumpla sus requerimientos y como ejemplo para los colombianos tomemos lo que hizo el famoso Pedro Camijo que, cuando se presentó agónico ante Bolívar le dijo: no libertador, no he venido huyendo del campo de batalla sino solo quiero despedirme de vos, puesto que sin ti la libertad morirá y quedaremos solos. Ojalá Petro respete lo jurado y cumpla con su palabra de colombiano.

Dr. Héctor Cisneros Arias