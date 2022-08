Guayaquil ya no necesitará hoteles

Las Peñas, cuna de Guayaquil, de a poco es llevada a la tumba. Donde antes había casas de valor arquitectónico ahora hay dos edificios sobredimensionados que no respetan el ambiente histórico del barrio. Está en construcción un hotel; hay ruido y contaminación del aire con anticuados motores a diésel (hasta 12 horas al día, 6 días por semana). ¿Cómo se autorizó la construcción de un hotel de 20 habitaciones sin parqueaderos en una calle angosta donde ni los habitantes tienen espacio para sus carros? Si la ciudad maltrata así su herencia cultural ya no serán necesarios hoteles nuevos. ¿Cuál es la motivación del turista para venir? Seguro no será ver La Perla, que como la política, gira vacía alrededor de su propio eje.

Klaus Goldinger