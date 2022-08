¡El Grito de Independencia!

¡Loor a los patriotas que lucharon contra el yugo inclemente del tirano, ya que sintieron latir en sus entrañas el derecho a la libertad del ser humano. 10 de Agosto de 1809, ¡la gloria te sonría! Hoy sentimos como ayer tu intensa lucha; baluarte de esperanza tú sembraste, en el corazón la paz, tu voz se escucha... A través de los años y en las cumbres, brilla el honor y valor fecundo, de los héroes que por deber te hicieran ¡Luz de América y porvenir del mundo! Estos patriotas necesita hoy Ecuador. Personas valiosas y comprometidas con su bienestar, su desarrollo integral. ¡Sembrar la paz día a día! Este debe ser el compromiso de todo ecuatoriano, sin excepción. Vivir el presente con amor y dignidad no requiere sacrificio. Debemos estar orgullosos de hacer patria, de entregar todo por ella y no de usurpar todo lo que ella nos brinda. Su nombre debe brillar en el concierto de naciones, como ejemplo a seguir y como un convite para deleitarse con sus maravillas. La madre patria nos da todo: suelo, aire y cielo; nuestro deber es cuidarla y engrandecerla, pero libre de saqueos, odio y revancha. Es inadmisible que en esta época no existan patriotas. Vemos derramar sangre a diestra y siniestra, pero no por causas nobles sino por la ambición desmedida del poder y de la corrupción que la denigra. El civismo debe reinar hoy más que nunca. ¡La patria así lo demanda!

Myrna Jurado de Cobo