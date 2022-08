Gracias a los laureados deportistas por sacarnos una sonrisa ante tanta tristeza

Por suerte, no todo es negativo en este hermoso, pequeño y maltratado ‘País de Manuelito’. Tenemos también poderosas razones para alegrar y reconfortar nuestro aletargado espíritu; noticias que, casi a diario, nos llenan de orgullo y enormes satisfacciones. Tal es el caso de nuestros valientes y aguerridos deportistas que, pese a la falta de apoyo e incentivos, han puesto y siguen poniendo en alto el nombre de nuestra amada patria. No cito nombres porque resultaría demasiado extenso enumerarlos, pero sí dejo constancia de mi admiración ferviente y la de todos mis compatriotas que aplauden y valoran, en grado superlativo, sus excelentes ejecutorias en las diversas categorías en las que nuestros esforzados representantes han participado en forma decidida, brillante y, por qué no decirlo, patriótica, haciéndose acreedores a medallas, preseas, honores y reconocimientos internacionales.

Los acordes de nuestro soberbio e imponente Himno han sonado a lo largo y ancho del mundo, llenando de emoción y lágrimas a los deportistas y haciéndonos vibrar de infinito amor patrio y orgullo a todos los ecuatorianos.

Gracias a todo el equipo de laureados deportistas que, en este mar de tristezas en la que nos encontramos sumidos, han conseguido con sus triunfos sacarnos al menos una sonrisa y hacer palpitar, con fe y optimismo, nuestros corazones.

Fabiola Carrera Alemán