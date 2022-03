Las garras de las guerras

Casi suena a garras; eso son las guerras, garras que arrancan vidas inocentes y van truncando familias, pueblos, y naciones. No sé por qué alguien cantaba que "solo le pedía a Dios que la guerra no le sea indiferente",. Tenía que haberle pedido que no haya más guerras. Es "un monstruo grande y pisa fuerte". Lo vemos hoy: Rusia 100.000 tanques, Ucrania 5.000, o algo por el estilo. Y millares de personas que huyeron de sus países destrozados por las garras de mandantes corruptos, buscando sueños en otros lares, ahora "vuelve el perro arrepentido". Ya veremos películas y miniseries sobre Ucrania, las guerras son fuente de inspiración para crear historias desgarradoras.

Roberto Montalván Morla