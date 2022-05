¿Fuera del mundial?

Ante ya la seria notificación de FIFA de abrir un expediente disciplinario en contra del futbolista Byron Castillo y la FEF, ahora la situación de la presencia del equipo de todos en Qatar se complica. Vayamos a los antecedentes. En plena eliminatoria y ya casi con medio boleto adentro, empezó nuestra novel y novelera prensa barcelonista a hacer presión en contra de Alfaro, de no convocar al lateral en referencia, y otro jugador del mismo equipo nacionalizado. Pues Alfaro, muy cauto y sabiendo el riesgo de convocar a un jugador por el cual no estaba clara su nacionalidad y ante la presión de ciertos periodistas, tuvo que ceder y convocar a Castillo, jugador con muchas dudas en cuanto a dónde realmente nació. Hoy nos puede costar la asistencia a dicho evento y una posible suspensión de la siguiente eliminatoria. Ahora más que nunca debemos estar unidos y sacar al posible “topo”, que fue miembro de la FEF que esté pasando información que pueda comprometer nuestra participación en la mayor fiesta deportiva del mundo. La FEF debe poner abogados deportivos comprobados como Saltos Guale en su época y que no se vayan a dejar sobornar por los vecinos del sur luego. Y al señor Castillo, más que nadie, él sabe dónde mismo nació, y de ser realmente como indica nuestro Registro Civil, nacido en playas, aplicar una demanda internacional a los chilenos y personas que estén a cargo de la situación en dicho país. Caso contrario debemos ser castigados como debe ser y agradecer a la prensa novel y novelera su presión mediática en épocas de eliminatorias, a pesar de los rumores que se escuchaban. Ojalá me equivoque y sea lo primero, y podamos disputar el Mundial. Y a los periodistas noveles que sean más imparciales y empaparse mucho más de todo tipo de deporte, no solo hablar de Barcelona y Emelec.

Lenin Israel Bastidas Morán