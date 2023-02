Foro Ecuador es primero

La muerte de un país es la ignorancia. El país está destruido porque a las autoridades las eligen la ignorancia, la farándula y la delincuencia organizada; no con votos, sino con bonos y fundas de comida. Los delincuentes han descubierto que pueden ser respetables si se disfrazan de políticos, así han saqueado el país los últimos 12 años, y lo siguen haciendo. Ecuador agoniza y ya lo rondan tres aves carroñeras para terminar con sus despojos. La inseguridad es una epidemia que se controla con el mismo virus del terror; el expresidente León Febres-Cordero eliminó el terrorismo con un grupo de seguridad israelí. Lo criticaron, lloraron, se quejaron, pero se acabó. En Ecuador no hay empleo porque contratar a un empleado, gracias a la jubilación patronal, es hasta que la muerte nos separe; y “despedir” a un empleado no existe, como en EE. UU., donde emigran casi todos los ecuatorianos. Aquí el empleado te quita todo. Si queremos crear empleo no necesitamos reducir el salario mínimo, solo debe ser de libre contratación; con leyes como estas, ¿quién va a venir a invertir? El costo del dinero es muy caro; el margen financiero es del 8,5 % en dólares, el más alto del mundo (en la banca internacional no es más del 2% - 3%). Necesitamos abrir el país a la banca extranjera. Ecuador está maniatado en una maraña de leyes y controles, imposible de cumplir; una fuente de corrupción. Debemos reaccionar, el futuro depende de los ciudadanos. Para salir de este caos debemos convocar a un foro abierto, que lo integren la academia, la prensa escrita y hablada, y toda la sociedad civil, para que aporten ideas para la reconstrucción del país.

Juan Orús Guerra