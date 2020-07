¡Por favor, evitemos más contagios!

Para evitar que el coronavirus se propague en lugares que ya tuvieron su triste momento por las muertes que se dieron, los ciudadanos que no salen de sus casas tienen derecho a exigir que autoridades municipales también trabajen por las noches para que se enteren de desórdenes nocturnos en los fines de semana en la ciudadela Martha de Roldós, en donde ferias libres se toman aceras y bordillos para venta de comidas preparadas. Es una pena que se haya descuidado este lugar; los robos y asaltos parecen no dar tregua a los controles policiales. Habrá que buscar nuevamente la iniciativa del Cabildo porteño para evitar que se presenten más enfermos en este lugar. Ojalá los festejos virtuales por la independencia sensibilicen un poco más a quienes buscan el bienestar general, pero que lo hagan con la agudeza y flexibilidad necesaria para ver sí así mejora este cuadro pueblerino que se está dando en la ciudadela. Es necesario que quien ejerce la jefatura para aseo urbano de mercados haga respetar la ordenanza municipal y saque de veredas y portales a expendedores de comida preparada que dificultan el tránsito vehicular y peatonal todas las noches. Nadie ha movido un dedo todavía para acabar con quienes bajan de los cerros a vender junto a la pequeña maternidad, toda clase de cárnicos que no se sabe si están aptos para el consumo humano.