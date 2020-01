“Fatal derribo del vuelo 737-800 por Irán”

Injusticias y timos, y los responsables, ¿bien gracias? ¿Y en la época de la información, tecnología y cámaras? Pativideos y ¿esposos muertos?; narcovalija y ¿culpables los canes?; circo-romano-marxista donde el emperador miente, insulta, rompe periódicos y ¿le aplauden?

C. Aristegui desentona en CNN al no ser imparcial: defiende a Evo por recibir un golpe de Estado; ¿no violó la Constitución, referendo del “no”, hizo fraude y ordenó bloqueo a ciudades? Los militares que se deben al pueblo y la Constitución le pidieron dar un paso al costado, ¿no como los militares de Maduro que asaltaron la Asamblea Nacional? ¿En Siria bombardean escuelas y hospitales; Correa ordenó asalto al de la P. Nacional? ¿En Europa y Chile incendian iglesias y ahora, las ambulancias son objetivo? ¿Que lo del avión ucraniano fue igual al fatal derribo del vuelo 655 por parte de EE.UU. en 1988 en el conflicto de Irak e Irán, y EE. UU. al no contestar 11 advertencias -en frecuencia militar y no civil-, por temor a que sea avión militar lo bajaron con 290 civiles?

El vuelo 737-800 no se da en una guerra, Irán lanza misiles a Irak con aviso a los iraquíes que alertaron a los gringos y no hubo bajas. El 737-800 no fue un misil lanzado desde Irak que habría sido detectado al traspasar la frontera con 176 personas. Dijeron que fue un accidente y gracias a un vídeo se vio que fue derribado. Y el ayatolá Jamenei enfrenta protestas. ¿’Vendetta’ saldada? No creo, el odio aumentó con el mártir caído Soleimani.

Juan Carlos Cobo Rueda