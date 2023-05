Los fantasmas vivitos y coleando del Metro de Quito

El alcalde elegido por Correa dice “basta de improvisación en el MQ”. Si fue la imposición, improvisación y compadrazgo de Odebrecht, Lula, Correa, Barrera y Rodas -que traicionó a Quito como mejor comensal de Correa-; luego Yunda, Guarderas y Muñoz, ¿cinco administraciones para que funcione? De estudios incompletos, no importó el riesgo del casco colonial. En buena hora no pasó nada en su construcción, pero en lo futuro un daño puede afectar a superficie, como ha ocurrido en otros metros del mundo. Con quebradas rellenadas al pie del Pichincha, con profundidad mayor a la recomendada. Nunca fue una solución “para la movilidad y la transportación”. ¿De $1.500M pasó los $2.000M? Con ticket ofrecido de $ 0,45, lejos el costo real, si el transporte de superficie vale $ 0,35 y hay que pagar por el servicio integrado prometido. ¿Vía otros tributos los quiteños pagarán el valor real? ¿Vagones del siglo pasado que no tendrían mantenimiento y reparación para garantizar su operación. Solo 22 km; la ciudad de sur a norte tiene unos 90 km y de este a oeste unos 40 km, con los valles, que son parte de ella. ¿Hay las seguridades debidas para proteger la integridad de los pasajeros por descarrilamiento, incendio, corte de energía, con salidas de escape, ventilación, asistencia inmediata de bomberos, Policía y Cruz Roja? ¿La tensión eléctrica es suficiente para un medio que demanda total energía para su movilidad, salas y andenes? “Elefante verde” que, consume kushki para calles con volcanes, soluciones en Av. Occidental y Guayasamín, puente Monjas-Vicentina, pasos peatonales, UPC, SOS al Centro. Histórico, periferia, basura, quebradas, parques, etc. ¿Si Quito tuviera un alcalde no zurdo, sería objetivo de Iza y sus huestes?

Juan Carlos Cobo Rueda